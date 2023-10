Quando si gioca Monza-Udinese? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Le coppe europee stanno monopolizzando la settimana calcistica, ma dal weekend si ritorna sul campionato di Serie A. In questa decima giornata di campionato sfida di media-bassa classifica tra Monza e Udinese all’UPower Stadium, con i brianzoli che vogliono rialzarsi dal ko con la Roma e i bianconeri alla prima pagina di una nuova storia.

Non è bastato il pareggio interno con il Lecce per salvare la panchina di Andrea Sottil, esonerato nella mattinata di ieri. I bianconeri, al terzultimo posto in classifica, hanno deciso di riaffidarsi alle mani di Gabriele Cioffi, già in Friuli nella seconda parte del 2021/2022 sostituendo Luca Gotti e portando la squadra ad una tranquilla salvezza.

Il Monza invece, nonostante il ko con la Roma, veleggia a metà classifica con dodici punti conquistati. Messa alle spalle la squalifica del Papu Gomez, arrivato per sostituire Caprari, mister Palladino ha deciso di dare fiducia al giovane Samuel Vignato, che sta ripagando le aspettative sul suo conto dopo le ottime cose fatte vedere nell’Europeo Under 19.

Il match tra Monza e Udinese, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà il prossimo 29 ottobre alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato; per gli abbonati in contemporanea alla piattaforma satellitare e a Sky Sport, ci sarà la possibilità di assistere alla partita su Sky Zona DAZN, canale 214.

29 ottobre

15.00 Monza-Udinese – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN), streaming su DAZN

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse