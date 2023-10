Quando si gioca Milan-Juventus? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Stiamo ufficialmente per alzare il sipario sulla ripartenza del campionato. La Serie A 2023-2024 torna in scena nel weekend del 21-22 e 23 ottobre, con i match della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante, con sfide di alto profilo.

In questa casistica entra di diritto l’attesissima Milan-Juventus che si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 20.45 e metterà di fronte la capolista alla compagine bianconera che rimane saldamente in corsa per le prime 4 posizioni della classifica che, di conseguenza, garantiranno l’ingresso in Champions League nella prossima annata.

La formazione allenata da mister Stefano Pioli, reduce da 4 vittorie consecutive, comanda la classifica con 21 punti contro i 19 dell’Inter ed i 17 di Juventus e Fiorentina. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro saranno in palio 3 punti di capitale importanza. Chi vincerà?

Il match della 9a giornata di Serie A tra Milan e Juventus sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 22 ottobre

Ore 20.45 Milan-Juventus – diretta su DAZN

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse