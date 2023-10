Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? Si torna dopo la sosta per le Nazionali: programma, orari, tv, streaming 21-23 ottobre

La Serie A 2023/2024, dopo una lunghissima serie di partite, terminate le ultime gare odierne, andrà in contro alla sosta. A scendere in campo infatti, saranno le varie Nazionali in Europa e non solo: non mancherà anche l’Italia del ct Luciano Spalletti impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2024.

E dunque la massima serie italiana tornerà solamente tra il 21 e il 23 ottobre con altre interessantissime partite valide per la nona giornata dell’attuale annata. Ad aprire le danze ad esempio, ci penseranno Verona e Napoli al Bentegodi e sabato 21 ottobre a partire dalle ore 15.00. Ma occhio anche a Torino-Inter lo stesso giorno alle 18.00 e Sassuolo-Lazio alle 20.45.

Non mancherà Roma-Monza nel lunch match di domenica 22 ottobre alle ore 12.30. Stuzzicano Atalanta-Genoa e soprattutto Milan-Juventus in un sunday night alle 20.45 di domenica 22 ottobre che si preannuncia caldissimo. Da tenere d’occhio anche il derby tra Fiorentina ed Empoli. Ma ecco di seguito il calendario della Serie A al ritorno dalla sosta.

CALENDARIO SERIE A 9A GIORNATA (21-23 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 – Verona-Napoli – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Torino-Inter – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 – Roma-Monza – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Bologna-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Salernitana-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Atalanta-Genoa – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Milan-Juventus – Diretta streaming su DAZN

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.30 – Udinese-Lecce – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse