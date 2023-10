Quando si gioca Juventus-Verona? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Il sabato della decima giornata della Serie A 2023-2024 ci proporrà un interessantissimo Juventus-Hellas Verona. Il massimo campionato italiano di calcio entra sempre più nel vivo e nella serata del 28 ottobre alle ore 20.45 ci proporrà una sfida di grande importanza.

All’Allianz Stadium di Torino, infatti, vedremo i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri ospitare i gialloblù scaligeri per un match che metterà in palio 3 punti di estrema rilevanza. I padroni di casa, infatti, dopo il successo in casa del Milan, si trovano al terzo posto a 2 sole lunghezze dalla capolista Inter.

I veronesi, invece, hanno totalizzato un solo punto nelle ultime 5 partite e hanno assolutamente bisogno di incamerare punti. La partita di Torino, anche per questo motivo, assume ulteriore valore. Per la Juventus si annuncia un match da prendere con le molle, perchè i gialloblù non lasceranno campo facilmente…

Il match tra Juventus e Verona della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, sarà disponibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 28 ottobre

Ore 20.45 Juventus-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

