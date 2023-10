Quando si gioca Inter-Bologna? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A, dopo le partite infrasettimanali delle varie Coppe europee, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. E, tra le tante partite interessanti, sabato 7 ottobre alle ore 15.00, spicca il match tra Inter e Bologna. Gli uomini di Simone Inzaghi accoglieranno a San Siro l’undici guidato da Thiago Motta.

I nerazzurri al primo posto in classifica a parti punti con il Milan (quota 18), se la vedranno dunque con i felsinei, fermi all’ottavo posto a quota 10. E non sarà semplice in ogni caso per la Beneamata superare un avversario ostico come i rossoblù: Lautaro Martinez e compagni infatti, hanno anche giocato in Champions League e arriveranno più appesantiti dal punto di vista fisico al match.

Nell’ultima giornata di massima serie, i padroni di casa, hanno vinto per 0-4 contro la Salernitana. Il Bologna invece, ha superato l’Empoli per 3-0 e vorrà riconfermarsi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Bologna, match valido per la 8a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-BOLOGNA

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 – Inter-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard/Darmian, Acerbi/De Vrij, Bastoni; Dumfries/Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi, Arnautovic, Frattesi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Corazza/De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Moro/Aebischer, Freuler; Ndoye/Karlsson, Zirkzee, Orsolini. All. Motta

Squalificati: –

Indisponibili: Lucumì, Posch, Soumaoro

Foto: LaPresse