Quando si gioca Genoa-Milan? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Siamo pronti per una importantissima ottava giornata della Serie A 2023-2024. Il massimo campionato italiano di calcio entra sempre più nel vivo e ci propone l’ultimo turno che andrà ad anticipare la nuova sosta per le nazionali in vista delle qualificazioni agli Europei di Germania 2024.

Le sfide in programma non proporranno scontri diretti ad altissimo livello, ma tante sfide da prendere con le molle, specialmente dopo che si è scesi in campo per le coppe europee. Sabato 7 ottobre per esempio, alle ore 20.45, vivremo un interessante Genoa-Milan. I rossoneri, reduci dall’impegno in Champions League in casa del Borussia Dortmund non dovranno distrarsi.

Dopo 6 vittorie e 18 punti conquistati nelle prime 7 uscite, i ragazzi di mister Stefano Pioli saranno di scena sul mai semplice campo di Marassi, dove i Grifoni cercheranno di proseguire nel loro positivo avvio di stagione con 8 punti e una posizione abbastanza tranquilla di classifica. Mateo Retegui, come sempre, sarà il “pericolo pubblico numero 1” per i rossoneri.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il match tra Genoa e Milan della 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmesso su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 7 ottobre

Ore 20.45 Genoa-Milan – diretta su DAZN e Sky

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse