Quando si gioca Cagliari-Roma? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

L’ottava giornata della Serie A 2023-2024 ci proporrà diversi incontri già di notevole importanza. Il campionato entra sempre più nel vivo e ci propone l’ultimo turno che andrà ad anticipare la nuova sosta per le nazionali.

Domenica 8 ottobre alle ore 18.00 andrà in scena un Cagliari-Roma davvero fondamentale. I padroni di casa allenati da mister Claudio Ranieri, infatti, sono desolatamente ultimo con appena 2 pareggi conquistati nelle prime 7 uscite. 2 punti e ultimo posto davvero da cancellare in fretta.

Dall’altra parte, invece, la Roma sta provando a risalire la china dopo un avvio davvero complicato. La vittoria per 2-0 contro il Frosinone di domenica scorsa può essere il primo passo per una ripartenza, con i giallorossi che al momento non vanno oltre la 13a posizione con 8 punti.

Il match tra Cagliari e Roma della 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 8 ottobre

Ore 18.00 Cagliari-Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

