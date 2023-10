Quando ritorna l’Europa League? Calendario prossima giornata (9 novembre), chi gioca, orari, tv, streaming

La prossima settimana torneranno le coppe europee, tra cui ovviamente troviamo l’Europa League. La seconda competizione europea per importanza, anno dopo anno, sta diventando un trofeo sempre più prestigioso e ambito dalle formazioni del Vecchio Continente. Come di consueto, le partite di Europa e Conference League sono collocate il giovedì, perciò la quarta giornata della fase a gironi del torneo sarà disputata il 9 novembre.

Due le italiane che partecipano a questa edizione dell’Europa League, Roma e Atalanta. La squadra di José Mourinho, dopo la vittoria perentoria sullo Slavia Praga, è a un passo dalla qualificazione al turno successivo. Con una vittoria esterna sul campo dei cechi, la Roma sarebbe addirittura aritmeticamente prima nel girone G con due giornate d’anticipo: l’occasione è da sfruttare per poi potersi concentrare solamente sul campionato, mettendo in secondo piano i restanti impegni del gruppo.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, ha avuto una battuta d’arresto in Austria contro lo Sturm Graz, il quale è riuscito a fermare i nerazzurri sul 2-2 in inferiorità numerica. La situazione nel girone della Dea non preoccupa, ma guai a sottovalutare nuovamente gli stiriani: serve un successo per allungare sulla terza posizione e certificare il passaggio del turno, in attesa dello scontro diretto per la prima posizione con lo Sporting.

Di seguito il calendario e il programma completo delle sedici sfide della quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023-2024. Tutte le partite saranno visibili in tv su Sky Sport (da definire i canali ad eccezione delle italiane), e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE PROSSIMA GIORNATA (9 NOVEMBRE)

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45 Ajax-Brighton – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 LASK-Union Saint Gilloise – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Tolosa-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Maccabi Haifa-Villarreal – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Stade Rennais-Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Servette-Sheriff – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Slavia Praga-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 18.45 Qarabag-Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 Friburgo-Backa Topola – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 West Ham-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 AEK Atene-Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 Rangers-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 Betis-Aris Limassol – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 Sporting-Rakow – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Ore 21.00 BK Hacken-Molde – Diretta tv su Sky Sport (da definire il canale), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

