Quando ritorna la Champions League? Calendario prossima giornata (7-8 novembre), chi gioca, orari, tv, streaming

Mentre siamo nel bel mezzo della settimana dedicata ai match della Coppa Italia, è già tempo di pensare alla prossima, quando torneranno in scena le coppe europee. La Champions League 2023-2024, si prepara per la quarta giornata della sua fase a gironi, con i punti che diventano di estrema importanza in chiave qualificazione al turno successivo.

Per quanto riguarda le squadre italiane, si inizierà martedì 7 novembre alle ore 21.00 con Lazio-Feyenoord e Milan-PSG. I biancocelesti cercheranno di puntare sul fattore-casa per conquistare 3 punti pesantissimi dopo il ko di Rotterdam. Il Milan, invece, ospiterà il PSG per rifarsi del 3-0 di Parigi e cercare la prima vittoria stagionale.

Mercoledì 8 novembre alle ore 18.45 si partirà con Napoli-Union Berlino, l’occasione giusta per i partenopei per blindare il secondo posto. Alle ore 21.00, infine, l’Inter sarà in campo in casa del Salisburgo per fermare gli austriaci e avvicinarsi ancora agli ottavi di finale.

I match del 4° turno della fase a gironi di Champions League saranno tutti visibili su Sky Sport, tranne RB Salisburgo-Inter che sarà in diretta esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. Lazio-Feyenoord, Milan-PSG e Napoli-Union Berlino saranno disponibili su Sky Sport, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO. Milan-PSG sarà visibile in chiaro anche su Canale 5, per cui anche su Mediaset Infinity e Infinity Plus.

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 7 novembre

Ore 18.45 Borussia Dortmund-Newcastle

Ore 18.45 Shakthar Donetsk-Barcellona

Ore 21.00 Atletico Madrid-Celtic Glasgow

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – diretta su Sky

Ore 21.00 Milan-PSG – diretta su Canale 5

Ore 21.00 Manchester City-Young Boys

Ore 21.00 Stella Rossa-RB Lipsia

Ore 21.00 Porto-Anversa

Mercoledì 8 novembre

Ore 18.45 Napoli-Union Berlino – diretta su Sky

Ore 18.45 Real Sociedad-Benfica

Ore 21.00 Bayern Monaco-Galatasaray

Ore 21.00 Copenhagen-Manchester United

Ore 21.00 Arsenal-Siviglia

Ore 21.00 PSV-Lens

Ore 21.00 Real Madrid-Braga

Ore 21.00 RB Salisburgo-Inter – diretta su Amazon Prime Video

Foto: LaPresse