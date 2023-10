Quando ritorna Fagioli dalla squalifica? Quando finisce lo stop e che partite può giocare

Nelle scorse ore è arrivata la decisione definitiva in merito alla squalifica che Nicolò Fagioli dovrà scontare dopo quanto accaduto con il caso scommesse. La Figc sul proprio sito ha comunicato il patteggiamento con il centrocampista della Juventus: per lui 12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative.

E da oggi, venerdì 20 ottobre, decorreranno ufficialmente i 7 mesi. La Juventus ha mostrato pieno appoggio allo stesso calciatore e adesso inizierà dunque il lungo percorso. Fagioli dovrà saltare ben 29 partite di Serie A e potrà tornare disponibile solamente per l’ultima giornata di campionato contro il Monza (29 maggio 2024).

SQUALIFICA FAGIOLI: IL COMUNICATO UFFICIALE

Il periodo della squalifica: “Sanzione di 12.500 euro di ammenda, e di 12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: partecipazione ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 finalizzato alla cura della ludopatia; e partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura Federale della FIGC”.

La sentenza è arrivata: “Per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC(gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della UEFA”.

Foto: LaPresse