Quando riparte la Champions League dopo la sosta per le Nazionali? Date, calendario partite, programma, orari, tv, streaming

Il calcio internazionale nel Vecchio Continente è fermo a causa della sosta per le Nazionali ma, terminato questo periodo, saranno nuovamente le coppe europee a prendersi la scena. Fra poco meno di due settimane, infatti, le squadre della Champions League 2023-2024 torneranno in campo per la terza giornata della fase a gironi della competizione per club più ambita al mondo, la quale seguirà immediatamente la ripresa dei campionati nazionali.

Martedì 24 ottobre, l’Inter di Simone Inzaghi va alla caccia della seconda vittoria consecutiva in Champions contro il Salisburgo: i nerazzurri, in testa a pari punti con il Real Sociedad nel gruppo D, hanno un’occasione importantissima per staccare gli austriaci nella corsa alla qualificazione agli ottavi. L’altra italiana in campo sarà il Napoli, impegnata in trasferta contro l’Union Berlino: i tedeschi, sebbene siano inchiodati a zero punti, rappresentano una minaccia da non sottovalutare, specie davanti ai propri tifosi, perciò gli azzurri dovranno fare molta attenzione per non compromettere il proprio cammino in Europa.

Il giorno dopo, mercoledì 25 ottobre, sarà la volta di Lazio e Milan: i biancocelesti saranno attesi dal Feyenoord, formazione affrontata neppure un anno fa dalla squadra di Maurizio Sarri in Europa League, la quale non evoca buoni ricordi vista l’eliminazione ai gironi rimediata proprio con una sconfitta contro la formazione di Rotterdam. Per quanto riguarda la squadra di Stefano Pioli, invece, l’impegno è uno di quelli tosti: infatti i rossoneri saranno di scena a Parigi contro il PSG per dare vita al match più interessante dell’intera terza giornata. Dopo i due pareggi senza reti ottenuti con Newcastle e Borussia Dortmund, i meneghini vorranno cambiare l’inerzia con un successo di valore al Parco dei Principi.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 (24-25 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 Galatasaray-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 18.45 Inter-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Union Berlino-Napoli – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Siviglia-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Braga-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Lens-PSV – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Benfica-Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Manchester United-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18.45 Barcellona-Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 18.45 Feyenoord-Lazio – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Newcastle-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Lipsia-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Young Boys-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video

Ore 21.00 Celtic-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Anversa-Porto – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Foto: Lapresse