Quando le convocazioni dell’Italia per le qualificazioni agli Europei? I possibili nomi di Luciano Spalletti

Ultimo weekend di Serie A: poi sarà nuovamente sosta, poi sarà nuovamente Italia. La Nazionale di calcio guidata dal ct Luciano Spalletti, tra appena 8 giorni scenderà in campo con le Qualificazioni agli Europei del 2024. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, dovranno affrontare tra il 14 e il 17 ottobre, prima Malta e poi l’Inghilterra.

Due match importantissimi per la Selezione che avrà l’opportunità di sprintare e cercare di blindare la qualificazione: ma non sarà semplice perché nel Gruppo C nessuno ha intenzione di rallentare il passo. La prima gara contro Malta, in programma per sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, è pronta a riservare forti emozioni così come la sfida di martedì 17 ottobre contro l’Inghilterra capolista del girone (quota 13 punti contro i 7 dell’Italia che ha però una partita in meno).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

E nella giornata odierna, in vista degli allenamenti e soprattutto delle sfide, Luciano Spalletti dovrebbe stilare l’elenco dei prossimi convocati: potremmo trovare qualche variazione. In porta non ci son dubbi con Donnarumma, Vicario e Meret pronti a essere riconfermati. In difesa si rivedranno Di Lorenzo e Dimarco con Acerbi (pronto a ritornare), Mancini, Bastoni e Scalvini. Occhio anche a Darmian, Spinazzola e Romagnoli.

A centrocampo Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini e Tonali; in avanti Chiesa e Politano sono in forte dubbio visti gli infortuni e allora c’è Berardi pronto a inserirsi. Zaccagni, con Zaniolo e Raspadori, scalpitano. Immobile vera e propria incognita: dovrebbe ovviamente essere riconfermato ma in questo periodo sta faticando moltissimo a trovare la via del gol. Attenzione anche a eventuali sorprese: su tutti Orsolini. Adesso non resta che attendere: tra poco scopriremo i convocati di Spalletti per le prossime sfide.

Foto: LaPresse