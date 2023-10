Quando la MotoGP domani: orari TV8 e Sky, programma GP Indonesia 2023, streaming qualifiche e Sprint Race

Dopo una prima giornata di prove cronometrate, domani si comincia a fare sul serio a Mandalika con le qualifiche e soprattutto la Sprint del Gran Premio dell’Indonesia 2023 valevole come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Entra nel vivo dunque il testa a testa per il titolo iridato nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

L’azzurro, campione del mondo in carica, è ancora leader della generale ma con un margine ormai quasi irrilevante di soli 3 punti sullo spagnolo del Team Pramac, che sta attraversando un ottimo periodo di forma da Misano in poi. Martinator potrebbe completare la rimonta e operare il sorpasso in campionato su Pecco già domani nella mini-gara, in cui verranno assegnati 12 punti al primo classificato.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Mandalika verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2023

Sabato 14 settembre

Ore 2.40 Prove libere 3 Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.25 Prove libere 3 Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.10 Prove libere 2 MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.50 Qualifiche MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.50 Qualifiche Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 7.45 Qualifiche Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 9.00 Sprint MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 (in chiaro) saranno visibili le qualifiche delle tre classi e la Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: MotoGP.com Press