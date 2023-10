Quando gioca l’Italia le qualificazioni agli Europei 2024? Calendario, date, avversarie, programma, orari, tv e streaming

Nella serata di ieri si è chiusa l’ottava giornata della Serie A, ma nel weekend che verrà il campionato non sarà protagonista. Infatti sarà tempo di pensare alle qualificazioni a Euro 2024, con l’Italia che cerca punti importantissimi in chiave qualificazione. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata per due incontri fondamentali in ottica classifica con Malta e Inghilterra – specie la sfida con gli inglesi – per mantenere la seconda posizione nel gruppo C.

Come detto sopra, gli azzurri occupano al momento la piazza d’onore nel proprio raggruppamento, alle spalle dell’Inghilterra, a quota 7 punti. Nelle ultime sfide disputate a settembre, sono arrivati un deludente pareggio per 1-1 con la Macedonia del Nord e la vittoria preziosissima con l’Ucraina per 2-1 a San Siro, risultato che ha di fatto rimesso in gioco gli azzurri. Con una partita in più da giocare, e lo scontro diretto che chiuderà il girone, l’Italia si è messa in una buona posizione per centrare l’obiettivo qualificazione, ma ci sarà bisogno di non commettere passi falsi.

Se una sconfitta o un pareggio a Wembley sono da mettere in conto, un risultato diverso dai tre punti con Malta e Macedonia del Nord rischierebbe di lasciare gli azzurri in una zona di rischio. A seconda dei risultati che matureranno dalle sfide con Malta del 14 ottobre, Inghilterra del 17 ottobre e Macedonia del 17 novembre, la squadra del Bel Paese potrebbe essere poi costretta a vincere contro gli ucraini nell’ultima sfida in programma del girone il 20 novembre, match che rappresenterebbe in caso una sfida da dentro o fuori davvero delicata.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play

Venerdì 17 novembre

Ore 20.45 Italia-Macedonia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play

Lunedì 20 novembre

Ore 20.45 Ucraina-Italia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play

Foto: LaPresse