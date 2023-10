Quando gioca Jasmine Paolini la Finale a Monastir? Data, programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini giocherà la Finale del torneo WTA 250 di Monastir. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre (ore 15.00) sul cemento della località tunisina. La tennista italiana si è resa protagonista di una splendida cavalcata. La 27enne andrà a caccia del secondo successo in carriera dopo quello ottenuto due anni fa a Portorose e dopo aver perso gli atti conclusivi di Cluj-Napoca nel 2022 e di Palermo nel 2023. La toscana si è issata al 29mo posto nel ranking WTA, ma in caso di trionfo in Africa diventerebbe la nuova numero 28 al mondo.

Jasmine Paolini affronterà la vincente del confronto tra la belga Elise Mertens e la francese Clara Burel. Si preannuncia una sfida altamente appassionante, avvincente ed equilibrata, in cui l’azzurra cercherà il grande acuto considerando l’eccellente stato di forma. Sarebbe una bella iniezione di fiducia in vista della Billie Jean King Cup. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale del WTA 250 di Monastir con Jasmine Paolini.

QUANDO GIOCA JASMINE PAOLINI LA FINALE A MONASTIR?

Domenica 22 ottobre

Ore 15.00 Finale WTA 250 Monastir, Jasmine Paoline vs Mertens/Burel

DOVE VEDERE LA FINALE DI JASMINE PAOLINI?

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse