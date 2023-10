Quali partite vedere su Sky e DAZN per la nona giornata di Serie A (21-23 ottobre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La Serie A 2023/2024 sta per ritornare in scena. La massima serie italiana è pronta a regalare nuovamente emozioni ai tanti tifosi e appassionati di questo sport. Dopo il lungo periodo di stop dovuto ai vari impegni delle tante Nazionali sparse per il mondo, sarà il momento del campionato.

Si inizierà domani, sabato 21 ottobre alle ore 15.00, quando il Napoli campione d’Italia in carica sarà ospitato dal Verona al Bentegodi. Non mancheranno però le partite ricche di emozioni: attenzione anche a Torino-Inter e Sassuolo-Lazio. La Roma all’Olimpico ospiterà il Monza di Raffaele Palladino mentre non si potrà non seguire lo scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari.

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta se la vedranno al Gewiss Stadium con il Genoa mentre occhio al big match di domenica 22 ottobre a partire dalle ore 20.45: a San Siro ci sarà Milan-Juventus. A chiudere la nona giornata saranno Fiorentina ed Empoli. Ma ecco di seguito dove seguire la prossima giornata di Serie A.

CALENDARIO SERIE A 9A GIORNATA (21-23 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 – Verona-Napoli – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Torino-Inter – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 – Roma-Monza – Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Bologna-Frosinone – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Salernitana-Cagliari – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Atalanta-Genoa – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Milan-Juventus – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.30 – Udinese-Lecce – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse