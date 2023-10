PSG-Milan, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di oggi, sarà impegnato nella delicata sfida del Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund per la seconda giornata del girone F della UEFA Champions League 2023-2024: i rossoneri vanno alla caccia del primo successo in questo cammino europeo, sul quale la squadra di Pioli punta con particolari ambizioni vista la semifinale raggiunta nella scorsa edizione della competizione.

Dopo l’esordio continentale della stagione con il Newcastle, incontro terminato sullo 0-0, il Diavolo è a quota un punto in classifica, alle spalle del PSG vittorioso con il Borussia Dortmund nella prima uscita. I rossoneri devono cercare di ottenere il massimo della posta dalla sfida odierna, la quale potrebbe già condannare una delle due squadre in caso di sconfitta, specialmente per ciò che riguarda la situazione dei tedeschi.

L’avversario che il Milan affronterà nel match successivo a quello con i gialloneri sarà il PSG di Luis Enrique: i campioni di Francia non hanno iniziato al meglio la stagione in campionato, visto che i rossoblù si trovano in quinta posizione con 12 punti all’attivo, avendo vinto solamente tre delle partite disputate. Sebbene gli addii di calibri pesanti come quello di Lionel Messi e Neymar, la formazione del PSG ha comunque giocatori forti, capitanati dal fuoriclasse Kylian Mbappé, i quali daranno una mano nella sfida odierna.

La sfida tra PSG e Milan, il cui via è programmato alle 21.00 di mercoledì 25 ottobre al Parco dei Principi di Parigi, sarà visibile in streaming su Prime Video.

CALENDARIO PSG-MILAN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video

PROGRAMMA PSG-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Prime Video.

