Probabili formazioni Roma-Frosinone: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Derby laziale tra Roma e Frosinone nella settima giornata di Serie A. L’arbitro scelto per questa partita sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia, con Mondin e Cipressa come assistenti e Piccinini a ricoprire il ruolo di quarto uomo. Al Var la coppia composta da Abbattista e Irrati.

Trentaquattro anni il prossimo 10 novembre, ha debuttato in massima serie il 20 febbraio 2021 con il 2-2 tra Genoa e Verona, per lui 23 designazioni in massima serie. Sarà la prima volta con la Roma per lui, mentre il Frosinone vanta sue vittorie, un pareggio e una sconfitta, tutte in serie B.

Giallorossi in piena emergenza difensiva. Llorente potrebbe non recuperare per quest’oggi e così Mourinho già pensa ad arretrare Cristante nella linea a tre con Ndicka e Mancini. Zalewski può dare un po0 di riposo a Spinazzola, in mezzo al campo favorito Pellegrini su Aouar.

Frosinone che invece conferma il suo 4-3-3, può tornare titolare Monterisi dando riposo a Simone Romagnoli. Ballottaggio tra Bourabia e Barrenechea in mezzo al campo, mentre in avanti Cheddira verrà supportato da Soulé e Caso, favorito su Baez.

ROMA-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Indisponibili: Kumbulla, Llorente, Smalling, Abraham, Renato Sanches

Squalificati: –

Ballottaggi: Bove-Aouar 60%-40%, Dybala-El Shaarawy 65%-35%, Zalewski-Spinazzola 55%-45%

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

Indisponibili: Harroui, Gelli, Lirola, Kaio Jorge

Squalificati: –

Ballottaggi: Barrenechea-Bourabia 60%-40%, Caso-Baez 60%-40%

