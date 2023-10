Perché Tonali ha smentito Fagioli? Cosa ha detto e cosa rischia

Prosegue spedito il caso scommesse. E questa mattina sarebbero arrivate delle novità in merito a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. L’ex calciatore del Milan infatti, attualmente in forza al Newcastle, avrebbe smentito la versione di Fagioli sulle scommesse illegali. I giocatori sono stati interrogati dal procuratore federale e le due versioni sono differenti. Il centrocampista della Juventus, ha fatto il nome di chi lo ha avvinato al mondo delle scommesse su piattaforme illegali: si tratterebbe dello stesso Tonali.

CASO SCOMMESSE: TONALI SMENTISCE FAGIOLI

Fagioli ha ammesso: “Fu Tonali a dirmi di scommettere su un sito illegale. Ho scommesso su tutto anche su Torino-Milan, ma non ho mai scommesso sulla Juve. Inizialmente giocavo sul tennis, poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti avarie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare”. Questi i contenuti nei verbali degli interrogati a cui è stato sottoposto il calciatore juventino.

Praticamente immediata, però, la risposta di Tonali. Il giocatore dei Magpies ha sottolineato di essere solamente uno scommettitore, di non avere debiti e soprattutto di non aver mai coinvolto alcun compagno. Da capire dunque come si evolverà la situazione. Nel frattempo lo stesso Tonali sta patteggiando la pena e lunedì i suoi legali incontreranno Giuseppe Chinè per trovare un accordo: l’ipotesi più probabile è che arrivino per l’ex Milan, almeno 12 mesi di stop. Andranno poi aggiunte prescrizioni alternative con tanto di percorso terapeutico e diversi incontri come testimonial nella lotta alla ludopatia.

Foto: LaPresse