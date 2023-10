Perché Matteo Berrettini ha perso 25 posizioni in classifica? Cos’è successo nel ranking ATP e dove è scivolato

Matteo Berrettini ha incominciato la settimana da numero 63 al mondo, ma nel ranking ATP virtuale è sprofondato all’88mo posto. Il tennista italiano ha perso 25 posizioni in un colpo solo e lunedì 23 ottobre subirà un brutto contraccolpo nella graduatoria internazionale: non sarà meglio di 88mo e potrebbe scivolare anche più indietro.

Il motivo è presto detto: il romano non difenderà i 150 punti conquistati dodici mesi fa disputando la Finale del torneo ATP 250 di Napoli (persa contro Lorenzo Musetti) e così è finito ulteriormente nelle retrovie della classifica mondiale. Matteo Berrettini si trova a quota 682 punti e non potrà incrementare il bottino durante la settimana in corso, visto che ha deciso di non prendere parte al torneo di Stoccolma poiché non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato agli US Open.

Il 27enne potrebbe subire il sorpasso da parte di alcuni avversari nei prossimi giorni, dipenderà da quanta strada faranno nei tornei in corso di svolgimento tra Stoccolma, Anversa e Tokyo: i francesi Constant Lestienne (91mo con 649 punti e Hugo Gaston (92mo con 648), lo svizzero Dominic Stricker (93mo con 637), l’austriaco Dominic Thiem (99mo con 598), Pavel Kotov (101mo con 591), l’argentino Diego Schwartzman (102mo con 586), l’italiano Flavio Cobolli (105mo con 576), il belga David Goffin (107mo con 554), il tedesco Maximilian Marterer (116mo con 514), l’italiano Luca Nardi (133mo con 451).

Matteo Berrettini dovrebbe, almeno sulla carta, disputare il torneo ATP 500 a Vienna, torneo nel quale sono nel tabellone principale Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, previsto dal 23 al 29 ottobre. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità sulla presenza o meno nella kermesse in programma nella capitale austriaca.

Foto: Lapresse