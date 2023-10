Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? Chi gioca il Monday Night (23 ottobre): calendario, programma, orari, tv, streaming

Prosegue spedito il nono turno della Serie A 2023/2024. La massima serie italiana sta regalando emozioni giornata dopo giornata; le partite continuano ad essere avvincenti e non mancano certamente gol, campioni e colpi di scena sul campo. E questo weekend ricco di match, non terminerà oggi domenica 22, ma proseguirà sino a domani, lunedì 23 ottobre quando a scendere sui terreni di gioco ci saranno altre quattro squadre e due partite.

Alle 18.30, l’Udinese di Andrea Sottil, dovrà affrontare il Lecce di Roberto D’Aversa. I friulani si trovano attualmente al 17esimo posto e in questo campionato non hanno ancora vinto dopo ben otto turni. Cinque i pareggi, tre le sconfitte, solamente 4 i gol messi a segno, 12 quelli subiti. Insomma davanti al proprio pubblico, Lucca e compagni cercheranno di conquistare il primo +3 stagionale ma non sarà semplice.

Il Lecce darà filo da torcere e i 12 punti racimolati in otto giornate sono l’esempio chiaro. Ma a chiudere definitivamente la giornata ci penseranno Fiorentina ed Empoli. Il derby tra le due formazioni si giocherà alle 20.45 all’interno dell’Artemio Franchi.

L’undici di Vincenzo Italiano vorrà continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo: quinto posto, 17 punti e una sola sconfitta. Occhio però all’Empoli: il terz’ultimo posto occupato e i soli 4 punti raccolti, porteranno Aurelio Andreazzoli e i suoi a dare il massimo.

CALENDARIO SERIE A 9A GIORNATA (23 OTTOBRE)

Lunedì 23 ottobre

PROGRAMMA SERIE A 23 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Udinese-Lecce:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Fiorentina-Empoli:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

