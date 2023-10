Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte cerca la fuga nel derby siciliano del quarto turno della Serie A1

La quarta giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile si sposta quasi interamente al mercoledì: a causa degli impegni nelle Coppe Europee di quattro squadre italiane, si giocheranno domani quattro match dei cinque in programma.

L’Ekipe Orizzonte, in vetta solitaria dopo sole tre giornate, ospiterà la Brizz Nuoto in un derby siciliano d’alta classifica, mentre la SIS Roma, che deve assorbire la sconfitta interna contro le etnee nell’ultimo turno, anche in vista del derby di Champions League che si giocherà sabato a Catania, fa visita al Bogliasco.

Impegni interni in campionato per le formazioni che sabato giocheranno invece in Euro Cup, mentre mercoledì la Plebiscito Padova ospiterà il Como Nuoto Recoaro, infine la Pallanuoto Trieste giocherà in casa contro il Cosenza.

L’unico match a restare calendarizzato sabato, come previsto in origine, è il derby genovese tra le neopromosse della Locatelli Genova ed il Rapallo Pallanuoto. A partire da domenica, invece, il Setterosa si radunerà ad Ostia fino a mercoledì 25.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

4^ Giornata – mercoledì 18 ottobre 2023

14:30 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – S.I.S. ROMA Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – BRIZZ NUOTO Catania – Piscina Comunale di Nesima

20:00 C.S. PLEBISCITO PD – COMO NUOTO RECOARO Padova – Piscina C.S. Plebiscito

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

4^ Giornata – sabato 21 ottobre 2023

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – RAPALLO PALLANUOTO Genova – Impianto Sportivo Sciorba

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 9

BRIZZ NUOTO 6

C.S. PLEBISCITO PD 6

S.I.S. ROMA 6

RAPALLO PALLANUOTO 6

PALLANUOTO TRIESTE 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951 3

COSENZA PALLANUOTO 3

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani