Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Giovanni MalagÃ² sulla pista da bob: “Aspettiamo una risposta con urgenza”

Pista da bob a Cortina sì, pista da bob a Cortina no? Il dilemma è ancora irrisolto e, nel frattempo, i giorni passano e le Olimpiadi invernali del 2026 sono sempre più vicine, senza che siano neanche iniziati i lavori per un budello. Le polemiche proseguono, le soluzioni disperate (addirittura quella di andare in Cina a Pechino) sono sul tavolo.

Alla presentazione del Villaggio olimpico allo Scalo di Porta Romana a Milano sull’argomento si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò: “Noi non costruiamo le opere, aspettiamo con grandissima urgenza una risposta, al massimo nel giro di pochi giorni, da parte di chi ha oneri o onori di occuparsi della realizzazione della venue”.

E ancora, sottolineando quanto sia importante avere la pista in Italia: “Abbiamo vinto la gara presentando una candidatura con un dossier per il bob, lo skeleton e lo slittino a Cortina”.

Ma si lasciano aperte tutte le porte: “Stiamo valutando qualsiasi altra alternativa, perché il nostro mestiere è capire la soluzione migliore. In testa forse un’alternativa la ho ma siamo ancora fiduciosi che nel giro di qualche giorno gli impegni presi verranno rispettati”.

Foto: Lapresse