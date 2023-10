Nuoto, Thomas Ceccon sorpreso: “Non pensavo di essere così veloce a ottobre”

Un inizio di stagione folgorante per Thomas Ceccon. Come riportato sul blog “Questione di stile” della Gazzetta dello Sport, il veneto è rimasto piuttosto sorpreso dalle prestazioni messe in mostra nella vasca lunga di Berlino, prima tappa del massimo circuito internazionale di nuoto.

“Non pensavo di andare così veloce a ottobre: il mio tempo è stato lo stesso dei Mondiali quest’estate. È veloce, e ho fatto degli errori, ma sono sempre risolvibili. La prima tappa delle tre è finita e ho quasi raggiunto il mio record personale in ogni gara, quindi sono abbastanza felice. Vedremo come mi comporterò nelle prossime due tappe“, le considerazioni di Thomas.

Nei fatti, si è solo all’inizio del percorso che porterà ai Giochi di Parigi 2024 e il nostro portacolori ha mostrato chiari segnali di vitalità nel corso della tre-giorni tedesca. Nel day-1 il 200 dorso è stato di livello assoluto, sbriciolando il proprio personale di più di 3″ e toccando la piastra in 1:56.64 (terzo tempo italiano alltime). Una gara in cui a destare impressione è stato il modo in cui Thomas l’abbia interpretata: prime tre vasche su un ritmo abbastanza blando e poi un ultimo 50 metri devastante, dando un distacco di 2″ a tutti.

Nel giorno successivo è stata la volta dei 100 stile libero e anche qui regale nel suo incedere. Il 47.97, a 26 centesimi dal suo personale delle Olimpiadi di Tokyo, la dice lunga sulla qualità della prestazione, caratterizzata da un passaggio ai 50 metri molto veloce. A chiudere il cerchio il 52.27 di ieri nei suoi 100 dorso, distanza nella quale è primatista mondiale.

Ci sono quindi i presupposti per un’annata da raccontare ai nipotini in futuro. Vedremo come evolverà.

Foto: LaPresse