Nuoto, Benedetta Pilato subito protagonista: record di Coppa del Mondo e miglior tempo in batteria nei 100 rana! Ceccon e Miressi ok

Due lampi per l’Italia del nuoto nella seconda giornata della terza e ultima tappa di Coppa del Mondo a Budapest. Incanta Benedetta Pilato, subito sul pezzo nei 100 rana, continua a confermare l’ottima condizione Thomas Ceccon, che fa segnare il miglior tempo nei 100 stile libero, precedendo il primatista italiano Alessandro Miressi, mentre faticano i ranisti: Martinenghi viene squalificato nello spareggio con l’olandese De Groot per entrare in finale con Poggio eliminato di poco e non riescono a centrare l’accesso alla finale dei 100 stile gli altri tre velocisti, Miressi, Zazzeri e Deplano.

E’ subito una Benedetta Pilato “gran lusso” quella che scende in vasca per il debutto stagionale nella seconda sessione di batterie dell’ultima tappa di Coppa del Mondo e fa segnare un gran tempo per il periodo attuale, 1’05”75, nuovo record di Coppa del Mondo, nei 100 rana e miglior tempo della mattinata, precedendo la più in forma del momento, l’olandese Schouten e la irlandese McSharry. In finale anche la medaglista olimpica Lydia Jacoby, con il settimo crono.

Potrebbe essere sfida a due in casa Italia per la vittoria nei 100 stile libero. Thomas Ceccon, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo in batteria con il crono di 48”73, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Miressi che ha fermato il cronometro a 48”94. In mezzo il rappresentante di Trinidad e Tobago, specialista dei 50, Dylan Carter, mentre non sono riusciti a centrare l’accesso in finale gli altri tre azzurri che hanno chiuso vicinissimi subito sotto la top ten. Lorenzo Zazzeri, che ieri ha centrato la finale dei 50 stile libero, ha chiuso undicesimo con 49”39 a meno di due decimi dalla finale, 12mo posto per Manuel Frigo con 49”53, 13ma piazza per Leonardo Deplano con 49”72.

Doppia fatica edf eliminazione amara per Nicolò Martinenghi che in batteria fa segnare l’ottavo tempo (27″42) a pari merito con l’olandese De Groot e poi vince nettamente lo spareggio con il crono di 27″14 ma viene successivamente qualificato dunque non sarà in gara nel pomeriggio. Non ci sarà neppure Federico Poggio che ha fatto segnare il decimo tempo in batteria con 27″54. Miglior tempo delle batterie, neanche a dirlo, per il cinese Qin che ha nuotato in 26″57

Nei 50 dorso uomini miglior tempo per Michael Andrew (24″89) che parte favorito nella gara che vedrà al via anche l’australiano Cooper, il greco Christou e il vincitore dei 200 di ieri, lo svizzero Mityukov. Nei 200 stile libero donne corsia 4 per la ungherese Nikolett Padar (1’58″04) ma alle sue spalle c’è una batteria di super protagoniste della specialità, dalla neozelandese Fairweather, alla campionessa europea dei 100, la olandese Steenbergen, dalla australiana Pallister alla rappresentante di Hong Kong Haughey che ha dimostrato ieri nei 50 di essere in gran forma.

Nei 200 misti, il sudafricano Matthew Sates, rivale di Ceccon per un posto sul podio nella classifica generale, ha fatto segnare il miglior tempo con 1’59”78, precedendo il lituano Rapsys e Noè Ponti. Nei 100 dorso donne, dopo il record del mondo di ieri, l’australiana Kaylee McKeown se l’è presa comoda ed ha chiuso seconda alle spalle della canadese Kylie Masse che ha fatto segnare il miglior tempo con 59”37.

Nei 50 farfalla donne solita battaglia fin dal mattino tra Sarah Sjoestroem e Zhang Yufei con la svedese che partirà dalla corsia 4 grazie al 25”42 contro il 25”54 della cinese. Si preannuncia grande battaglia in una delle gare più interessanti del programma pomeridiano, i 200 farfalla con il padrone di casa Richard Marton che ha fatto segnare il miglior tempo con 1’59″04, seguito dallo statunitense Trenton Julian e con il settimo crono è entrato in finale anche il sudafricano Matthew Sates, instancabile in queste settimane.

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse