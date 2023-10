Nuoto, Benedetta Pilato: “Felice di esordire così nella ‘mia piscina’. Penso al crono per le Olimpiadi”

Benedetta Pilato ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione agonistica. L’azzurra, impegnata nella seconda giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo, ha esordio alla grande nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Impegnata nei 100 rana, Pilato si è imposta con un crono al di sotto di quello che la FIN ha imposto per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nelle batterie Benny ha nuotato in 1:05.75, stabilendo il primato della competizione e soli cinque centesimi dal proprio personale, mentre nella Finale ha leggermente peggiorato, toccando la piastra in 1:05.83. Giova ricordare che il tempo-limite della Federazione, da nuotare negli Assoluti invernali a Riccione per il pass a Cinque Cerchi, sia di 1:06.0.

“Sono molto contenta, era la mia prima gara a livello internazionale. Qui le sensazioni sono sempre belle, essendo un po’ la mia piscina“, ha raccontato a caldo Benedetta, in riferimento al fatto che nella capitale magiara nel 2022 seppe vincere l’oro mondiale su questa distanza e l’argento iridato nei 50 rana.

“Mi sto preparando in vista degli Assoluti invernali a Riccione, dove il mio obiettivo è siglare il tempo per qualificarmi alle Olimpiadi di Parigi“, ha aggiunto Pilato. Da sottolineare che la classe 2005 del Bel Paese abbia dato il via a un nuovo percorso agonistico a Torino, gestita da Antonio Satta. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Foto: LaPresse