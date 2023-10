NASCAR, Charlotte Roval: A. J. Allmendinger vince su Byron. Busch, Wallace, Keselowski e Chastain out dai Playoffs

A. J. Allmendinger torna a vincere nella NASCAR Cup Series al Charlotte Roval. Terza affermazione in carriera per il #16 di Kaulig Racing, che dopo due anni ritrova la prima posizione: il californiano non vinceva dalla tappa di Indianapolis road course 2021. William Byron si arrende al termine di un finale che ha sancito l’eliminazione dai Playoffs da parte di Kyle Busch, Bubba Wallace, Brad Keselowski e Ross Chastain. Otto piloti restano in bagarre per il ‘Championship 4′, settimana prossima l’inizio del Round of 8’.

La Stage 1 è stata letteralmente dominata da parte di Tyler Reddick (Jordan Brand Toyota #45). L’americano ha controllato la scena dalla pole-position, mentre molti piloti hanno preferito rinunciare ai punti della prima frazione per fermarsi ai box e privilegiare una posizione migliore in pista nella seconda importante parte della gara. 23XI Racing e Reddick hanno firmato la prima frazione, presenti in classifica davanti a Bubba Wallace (Leidos Toyota #23), Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1) e Martin Truex (Bass Pro Shops Toyota #19).

I quattro piloti citati non si sono fermati prima della conclusione della Stage, Christopher Bell (DEWALT Plumbing Solutions Toyota #20) ha automaticamente preso la leadership al momento della ripartenza davanti al messicano Daniel Suarez (Aguas Frescas Chevrolet #99).

La seconda parte della Bank of America 400 ha visto al comando Chase Elliott. Il georgiano di Hendrick Motorsports (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), fuori dalla contesa per i Playoffs, ha vinto la frazione dominando la scena, un significativo segmento che è terminato in regime di caution dopo un contatto in curva 3 tra Corey LaJoie (Gainbridge Chevrolet #7) e Josh Bilicki (Zeigler Auto Group Chevrolet #78).

Tutti coloro che non si sono fermati prima della bandiera gialla sono stati ovviamente svantaggiati dalla situazione che si è creata, Elliott ha primeggiato nella Stage 2 davanti a molti nomi importanti come Bell, Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11), Reddick, Kyle Larson (Valvoline/HendrickCars.com Chevrolet #5), Chastain, Wallace e Truex Jr.

Tutti i protagonisti citati si sono fermati come da copione prima del restart, Kyle Busch (Lenovo Chevrolet #8) ha gestito la ripartenza. Situazione difficile per il due volte campione di RCR, obbligato a vincere per avere ancora una chance di ottenere un posto nel ‘Championship 4’.

Busch ha iniziato a battagliare per la vetta con AJ Allmendinger (Celsius Chevrolet #16) apparentemente più competitivo nella ripartenza. Il californiano ha messo in difficoltà il nativo di Las Vegas, un duello oltremodo importante nell’economia dei NASCAR Playoffs. Da segnalare, invece, il passaggio automatico dopo la Stage 2 verso il ‘Round of 8’ da parte di Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), promosso anticipatamente grazie ai punti accumulati in classifica e matematicamente irraggiungibile dai rivali.

A 40 giri dalla fine tutti si sono fermati ai box per l’ultima sosta della giornata, Ryan Blaney (Penske Ford #12) si è trovato davanti a tutti con un piccolo margine su Allmendinger e Kyle Busch che si era fermato un giro prima rispetto alla concorrenza. Tutto è cambiato a 33 giri dalla fine con un contatto nell’ultima chicane tra Hamlin e Ty Dillon (Bon Secours Chevrolet #77). La Toyota Camry #11 si è girata in testacoda, l’americano è stato colpito dall’incolpevole tedesco Mike Rockenfeller (Sunseeker Resorts Chevrolet #42). La bandiera gialla è tornata protagonista, un’occasione per modificare le carte in tavola prima della parte conclusiva della corsa.

Dopo una nuova breve pausa per un contatto tra Erik Jones (Allegiant Chevrolet #43) e Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34), Allmendinger ha iniziato a battagliare con Ty Gibbs (Interstate Batteries All Battery Center Toyota #54) per la prima posizione, i due si sono collocati provvisoriamente davanti a William Byron (HP Chevrolet #24) ed a Kyle Busch.

Una seconda breve bandiera gialla dopo un testacoda in curva 1 di Andy Lally (Camping World Ford #15) ha rimescolato le carte in tavola con Busch determinato ad imporsi per sperare di poter restare in lotta per i Playoffs. Situazione in parte simile anche per Bubba Wallace, chiamato nel cuore dello schieramento a recuperare più posizioni possibili per superare il ‘Round of 12’.

A meno di 15 giri dalla fine la green flag è tornata a sventolare dopo l’ennesima caution in seguito ad un contatto in ‘NASCAR 1’ di Bell ai danni di Suarez. Il messicano di Trackhouse Racing è finito in testacoda, la bandiera gialla è scattata immediatamente. La ripartenza ha premiato Busch, subito secondo ed all’inseguimento di Allmendinger.

Il #8 di RCR ha dato tutto al restart, consapevole di avere poche chance contro la concorrenza. Una nuova chance per passare al comando si è presentata nei minuti seguenti, l’ex portacolori di Toyota ha potuto attaccare dopo una breve interruzione in seguito ad un principio d’incendio per la Camaro #47 del JTG Daugherty Racing (Harris Teeter/Totino’s Chevrolet) di Ricky Stenhouse Jr.

Gli ultimi giri sono stati controllati da A. J. Allmendinger che non ha lasciato scampo a Byron, secondo sotto la bandiera a scacchi. La vittoria dell’americano di Kaulig Racing #16 ha definito la classifica dei Playoffs eliminando Kyle Busch ed altri tre importanti protagonisti come Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevy #1), Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) e Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6).

Settimana prossima l’inizio del ‘Round of 8’ dal Las Vegas Motor Speedway. Lo Stato del Nevada apre un nuovo capitolo verso la finalissima di Phoenix, tra sette giorni potremmo già avere un nome certo per il ‘Championship 4’ tra Kyle Larson, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Chris Buescher, Martin Truex Jr, Christopher Bell, Tyler Reddick e William Byron.

CLASSIFICA FINALE CHALROTTE ROVAL (Playoffs – Elimination Race Round of 12)

1 16 RUN AJ Allmendinger Chv 109 1:23.803 99.662 1:21.981 101.877 3

2 24 RUN William Byron (P) Chv 109 0.666 0.666 1:24.017 99.408 1:22.268 101.522 4

3 8 RUN Kyle Busch (P) Chv 109 3.094 2.428 1:24.049 99.371 1:22.228 101.571 4

4 54 RUN Ty Gibbs Tyt 109 3.418 0.324 1:24.043 99.378 1:22.454 101.293 4

5 22 RUN Joey Logano Frd 109 4.070 0.652 1:24.131 99.274 1:22.105 101.723 4

6 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 109 5.168 1.098 1:24.416 98.939 1:22.039 101.805 4

7 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 109 5.898 0.730 1:24.683 98.627 1:22.555 101.169 4

8 48 RUN Alex Bowman Chv 109 6.812 0.914 1:24.722 98.581 1:21.837 102.057 4

9 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 109 7.992 1.180 1:25.315 97.896 1:22.050 101.792 5

10 1 RUN Ross Chastain (P) Chv 109 10.438 2.446 1:24.755 98.543 1:22.291 101.493 5

11 41 RUN Ryan Preece Frd 109 11.057 0.619 1:25.513 97.669 1:22.969 100.664 5

12 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 109 11.413 0.356 1:24.943 98.325 1:22.668 101.031 4

13 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 109 11.821 0.408 1:25.765 97.382 1:22.405 101.353 4

14 3 RUN Austin Dillon Chv 109 12.188 0.367 1:25.109 98.133 1:22.684 101.011 5

15 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 109 12.664 0.476 1:24.908 98.365 1:21.973 101.887 4

16 23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 109 13.133 0.469 1:24.490 98.852 1:22.015 101.835 5

17 7 RUN Corey LaJoie Chv 109 13.917 0.784 1:25.577 97.596 1:22.969 100.664 6

18 6 RUN Brad Keselowski (P) Frd 109 14.556 0.639 1:24.925 98.346 1:22.924 100.719 7

19 4 RUN Kevin Harvick Frd 109 15.301 0.745 1:24.601 98.722 1:22.398 101.362 4

20 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 109 15.808 0.507 1:24.466 98.88 1:22.657 101.044 5

21 10 RUN Aric Almirola Frd 109 17.128 1.320 1:24.564 98.765 1:22.888 100.762 7

22 31 RUN Justin Haley Chv 109 18.835 1.707 1:25.144 98.093 1:22.964 100.67 5

23 51 RUN Todd Gilliland Frd 109 21.283 2.448 1:25.644 97.52 1:22.938 100.702 4

24 21 RUN Harrison Burton Frd 109 22.586 1.303 1:24.683 98.627 1:22.624 101.084 6

25 2 RUN Austin Cindric Frd 109 22.977 0.391 1:24.276 99.103 1:22.416 101.34 6

26 78 RUN Josh Bilicki Chv 109 24.804 1.827 1:25.725 97.428 1:23.475 100.054 6

27 62 RUN Austin Hill Chv 109 25.175 0.371 1:26.165 96.93 1:22.887 100.764 5

28 14 RUN Chase Briscoe Frd 109 26.180 1.005 1:25.686 97.472 1:22.619 101.091 5

