MotoGP, segnali di ripresa per Fabio Quartararo. Il pilota non si discute, Yamaha in crescita da alcune gare

Se la Yamaha corresse sempre lontana dal Vecchio Continente potrebbe davvero essere soddisfatta. Fabio Quartararo, infatti, ha chiuso al terzo posto al termine del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, centrando un podio importante, che fa il podio con quello in India di poche settimane or sono.

Sul tracciato di Mandalika il pilota soprannominato “El Diablo” ha messo in mostra una delle sue migliori versioni di questo campionato. Bene sin dal via, ottimo nella gestione delle gomme, ha conquistato un terzo posto di grande importanza, chiudendo in scia a Maverick Vinales e Francesco Bagnaia che ha vinto la gara, approfittando anche della caduta di Jorge Martin.

Nelle ultime uscite, tuttavia, la Yamaha ha mostrato alcuni passi in avanti interessanti. I due podi conquistati dal nativo di Nizza ne sono la conferma, assieme al quinto posto nella Sprint Race di ieri. Ad ogni modo la M1 deve, e può, ancora crescere parecchio, come ha sottolineato nuovamente il classe 1999 al termine della gara indonesiana. La potenza, e quindi la velocità di punta, è quella che è, ed i sorpassi sono complicatissimi.

Proprio per questo motivo il francese è costretto a forzare ogni singola staccata delle sue gare, aumentando rischi di cadute ad ogni curva. Il peggio sembra passato per la scuderia di Iwata? Gli indizi per il momento sono due, per cui è ancora presto per cantar vittoria. Vedremo tra Australia, Thailandia, Malesia, Qatar e Valencia se arriveranno altre conferme, in vista di un 2024 che dovrà essere di ben altro livello per Quartararo.

