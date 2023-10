MotoGP, perché è cambiato ancora l’orario della Sprint Race di domenica 22 ottobre: nuovo programma, tv, streaming

Non sono mancati i cambiamenti nel corso del week end del GP d’Australia, 16° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island, il programma originario è cambiato in un più di una circostanza a causa delle forti raffiche di vento previste domani, domenica 22 ottobre.

Per questa ragione, la Race Direction ha stabilito che la gara di 27 giri venisse anticipata a oggi, mentre la Sprint Race fosse posticipata al day-3. In questo modo, gli organizzatori si sono voluti cautelare, partendo dal presupposto di portare a termine la prova che assegna i punti al completo.

Domenica quindi ci sarà la Sprint Race di 13 tornate, ma il punto di domanda c’è sempre per quanto detto sulle criticità del meteo. In tutto questo, sono stati anche apportati delle modifiche al format e agli orari. In primis, avranno a disposizione il warm-up anche le classi Moto3 e Moto2, probabilmente per mettere in condizione i centauri delle altre categorie di provare la pista in presenza delle difficoltà descritte.

In secondo luogo, sono stati modificati gli orari di inizio delle gare delle tre categorie: Moto3 alle 01.00 italiane, Moto2 alle 02.15 e la Sprint Race di MotoGP alle 04.00. Ci sarà quindi da puntare la sveglia per non perdersi in diretta quanto previsto.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Sabato 21 ottobre (orari italiani)

Ore 23.20 Moto3, Warm Up

Ore 23.40 Moto2, Warm Up

Domenica 22 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00 MotoGP, Warm Up

Ore 01.00 Moto3, Gara

Ore 02.15 Moto2, Gara

Ore 04.00 MotoGP, Sprint

Foto: MotoGP.com Press