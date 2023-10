MotoGP, orari qualifiche e gara 21 ottobre: programma GP Australia 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo aver messo in archivio le prime due sessione di prove libere di ogni categoria, è già tempo di pensare al sabato del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Phillip Island si inizierà a fare sul serio, con le qualifiche e, soprattutto, la Sprint Race della classe regina.

Gli orari, come facilmente preventivabile, saranno da piena notte. La MotoGP, per esempio, sarà in scena alle ore 01.10 per la seconda sessione di prove libere, quindi dalle ore 01.50 toccherà alle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara lunga che, per questioni di meteo, è stata anticipata al sabato.

La classe più leggera, invece, darà il via alle proprie qualifiche alle ore 03.50, mentre la Moto2 sarà in scena alle ore 04.45. In Moto3 Jaume Masià vuole allungare ancora sugli inseguitori, mentre nella classe mediana Pedro Acosta attende solamente di capire quando potrà togliere lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il titolo.

Il sabato del GP d’Australia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race in diretta e le differite delle gare saranno disponibili sul sito internet tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 21 ottobre

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 dgt)

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 dgt)

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, GARA – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 dgt)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo