MotoGP, Michele Masini: “Marquez in lotta per il titolo nel 2024? Sappiamo di cosa è capace”

Il Team Gresini, seppur con estrema cautela, non si nasconde: Marc Marquez nel 2024 correrà con l’obiettivo di lottare per vincere il Campionato del Mondo. A confermarlo è stato Michele Masini, team manager del leader satellite Ducati intercettato dai microfoni di Sky Sport durante le prove libere del GP d’Australia, tappa numero sedici del Motomondiale 2023 di MotoGP.

Con l’approdo del fenomeno iberico si alzeranno dunque gli obiettivi in casa Gresini, anche se tutto dipenderà dall’approccio iniziale di Marc, il quale dovrà trovare una situazione ideale che lo possano mettere nelle condizioni di incidere in modo concreto.

A domanda diretta, Masini ha risposto con estrema sincerità: “Marquez in lotta per il mondiale? Chiaro che sappiamo di che cosa è capace. La mia risposta è sì anche se è una risposta che non vorrei dare nelle prime fasi del nuovo approccio. L’importante è dargli ciò che chiede in questo momento: un ottimo pacchetto tecnico e la tranquillità. Si dovrà vedere strada facendo. Se nei primi test lavoreremo bene e se in squadra e ci sarà un ottimo ambiente i risultati arriveranno. Di solito pilota felice uguale pilota veloce“.

Il Team Manager ha poi parlato di Fabio Di Giannantonio, lodando la sua crescita organica con la speranza di vederlo ancora nella classe Regina anche il prossimo anno: “Con lui abbiamo un rapporto che va al di là del lavoro, ci conosciamo da sette anni, sta crescendo in modo constante, è sempre in top 10 e in Indonesia ha fatto una gara fantastica proprio come approccio. Mi aspetto che finisca bene il Campionato e mi piacerebbe vederlo ancora in MotoGP sulla griglia del 2024″.

Foto: Valerio Origo