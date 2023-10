MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho faticato a livello fisico e con la moto. Penso di avere fatto il massimo”

Marco Bezzecchi chiude in sesta posizione il suo Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto una gara davvero incredibile, con Johann Zarco che ha superato Jorge Martin proprio all’ultimo giro andando a cogliere il suo primo successo della carriera.

Il francese ha tagliato il traguardo davanti a Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi non è andato oltre la sesta posizione con un distacco di 8.8 secondi battagliando con una condizione fisica ancora non eccezionale dopo il problema alla clavicola e una moto che, evidentemente, non era nel giusto bilanciamento per Phillip Island.

Al termine della gara odierna il pilota riminese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Fisicamente non sono ancora a posto e non pensavo di faticare così tanto su questa pista. Sinceramente sono molto stanco e non sono nemmeno a posto con la moto. Per esempio in ingresso delle curve veloci non sono eccezionale e per far girare la moto vado in difficoltà con l’anteriore”.

Il racconto prosegue: “In Indonesia andavo meglio nel complesso. Qua invece tra dolori e set-up le cose si sommano e rendono tutto più complicato. Io ho fatto tutto quello che potevo fare e penso di avere fatto il massimo. Devo essere sincero, oggi volevo fare molto di più. Peccato. Domani la Sprint Race? Speriamo non piova perchè già ci sarà tanto vento”.

