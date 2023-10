MotoGP, Marc Marquez svela: “Ho preso un rischio, ma è andata male”

È stato un Gran Premio d’Australia difficile per Marc Marquez. Sul tracciato di Philippe Island, lo spagnolo della Honda ha rischiato mettendo la soft, ma la sua scelta si è rivelata poi sbagliata e la conseguenza è stato il deludente quindicesimo posto.

“Ho scelto la soft per provare a stare nel gruppo davanti – ha affermato Marquez dopo la gara davanti ai microfoni di Sky Sport –, perché con la media non sarei andato oltre alla nona/decima posizione. Quando ho visto Martin con la soft ho preso coraggio, ma poi ho visto che già dall’inizio si girava molto forte e quindi ho immaginato che il pneumatico sarebbe finito presto. Alla fine infatti è crollato, negli ultimi giri era proprio distrutto”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Ho scelto quella gomma perché l’anno scorso mi aveva portato il podio. Cosa è cambiato? Che l’anno scorso il giro veloce l’ho fatto in 1:30.1 e quest’anno in 1:29.2. È un secondo più veloce e questo ha portato il pneumatico a consumarsi. Nonostante sapessi ciò, ho scelto di spingere al massimo per vedere fin dove sarebbe resistito. È calato al quindicesimo giro. Ho preso il rischio ed è andata male, ma penso di essere in una posizione in cui ci sta prendersi dei rischi”.

