MotoGP, Marc Marquez: “Non sono caduto e questo mi ha dato fiducia: oggi mi sono divertito”

Marc Marquez ha chiuso in settima piazza il Gran Premio di Thailandia: una buona prestazione per lo spagnolo della Honda che si è reso protagonista a lungo di un bel duello con Fabio Quartararo, dimostrando comunque una certa continuità rispetto a inizio stagione. Mancano le ultime tre gare in Honda, prima dello storico passaggio in Ducati del prossimo anno, nel Team Gresini.

Questa l’analisi della sua gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho battagliato con tutti oggi: all’inizio con Bezzecchi, Bagnaia, Espargarò, poi con Fabio Quartararo e anche con Marini: è stata una gara bella, sono stati 26 giri lunghi, ma mi sono divertito. Pensavo che avremmo sofferto di più con la gomma dura dietro, ma è andata bene: non ho voluto rischiare con la media”.

Le cadute non sono arrivate in questo fine settimana e per il Cabroncito questo ha fatto la differenza: “Oggi ho spinto molto con la mia moto, non sono caduto né venerdì né ieri e questo mi ha dato fiducia. Dopo Mandalika avevo perso un po’ di confidenza per aver preso un’altra botta, ma mi sono ripreso bene questo fine settimana: quando non cadi, anche i tempi e la fiducia arrivano.

Sul nuovo progetto con Ducati: “L’obiettivo è chiaro: ho deciso il futuro e spingo ancora più di prima per tenere quella intensità e fare il 100% per affrontare il nuovo progetto con il massimo della grinta. Dopo Valencia proverò subito ad adattarmi alla nuova moto. La Honda ha tanta esperienza e saprà cosa fare in futuro: ci lasciamo in buonissimi rapporti, io sono molto grato alla Honda“.

Foto: MotoGP.com Press