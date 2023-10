MotoGP, GP Australia 2023: orari qualifiche e gara 21 ottobre, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 21 ottobre, giornata piuttosto intensa in Australia, sede del sedicesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Phillip Island assisteremo a prove libere, qualifiche e alla gara classifica MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che non darà respiro ai centauri, viste le tante zone della pista a veloce percorrenza.

Un cambiamento di programma rispetto al piano originario dettato dalle condizioni meteorologiche. Per domenica 22 ottobre, infatti, sono previste forti raffiche di vento, stimabili sui 60 km/h. Note le caratteristiche del circuito australiano, la Direzione Gara ha deciso di mutare il corso degli eventi: sabato 21 si disputerà la gara della MotoGP sulla distanza completa di 27 giri, mentre domenica 22 ci sarà la Sprint Race della top-class fatta di 13 tornate. Chiaramente in quest’ultimo caso si navigherà a vista, proprio per quanto detto sul meteo.

Uno svantaggio per Francesco Bagnaia, visti i problemi del piemontese nel day-1. Il leader del campionato della classe regina non è stato in grado di centrare l’accesso alla Q2 delle qualifiche e domani, quindi, dovrà iniziare dalla Q1 con la speranza di trovare il feeling sulla Ducati, cosa che non gli è riuscita nella prima giornata del fine-settimana. Cercherà di approfittarne Jorge Martin, secondo della classifica mondiale a -18 da Pecco, decisamente pimpante.

Il sabato del GP d’Australia, sedicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla gara della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere di domani delle tre categorie.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Venerdì 20 ottobre (orari italiani)

Ore 23.40-00.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 21 ottobre (orari italiani)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1.10-1.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1.50-2.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 2.15-2.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 3.50-4.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 4.15-4.30 Moto 3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 4.45-5.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.10-5.25 Moto 2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.10 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

