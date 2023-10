MotoGP, Di Giannantonio show nel dopo gara: "Questa gara me la rivedo 50 volte". E a Zarco: "C'hai una trazione..."

È terminato con la vittoria di Johann Zarco il Gran Premio più pazzo del 2023. In Australia, sul tracciato di Philipp Island, il francese della Ducati Primarc ha saputo sfruttare al meglio il crollo delle gomme di Jorge Martin, superando lo spagnolo nell’ultimo giro per poi volare verso il primo successo in carriera nella classe regina. A beneficiare della crisi di Martin sono stati anche Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, anche loro capaci di sorpassare lo spagnolo nell’ultima tornata, prima di concludere la gara rispettivamente in seconda e terza posizione.

Dopo la gara, Zarco, Bagnaia e Di Giannantonio si sono ritrovati nel retropodio per commentare quanto accaduto davanti a una televisione con gli highlights. “Io me la vedo 50 volte questa gara”, ha subito detto un contentissimo Di Giannantonio, al suo primo podio in carriera. “Subito ti sei messo in una buona posizione”, ha ribattuto Zarco. “Perché volevo fare i primi giri spingendo tanto e poi controllo”, la risposta di Fabio. “Io invece ho fatto tutto l’opposto”, il commento di Bagnaia.

Il vincitore odierno ha poi parlato del crollo delle gomme di Martin: “La cosa incredibile è Martin alla fine, in due giri è crollato. È stato anche fin troppo bravo a gestirla così”. “Perché i primi giri ha fatto paura. L’unico modo per fare bene con la soft era fare i primi giri così”, il pensiero di Bagnaia. “Siamo andati forte comunque all’inizio: io facevo 1:29 basso”, ha commentato Di Giannantonio.

Fabio si è in seguito rivolto a Zarco: “Tu hai una trazione che fa paura”. “Almeno oggi mi è servita”, ha risposto immediatamente il francese con un sorriso e un’esultanza. In conclusione Di Giannantonio ha affermato: “Uffa, mi hanno tolto il giocattolo proprio adesso che mi stavo divertendo (ride, ndr)”.

Foto: LaPresse