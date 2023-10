MotoGP, Davide Tardozzi: “La sicurezza dei piloti viene prima di tutto, giusto cancellare la Sprint Race”

Non si poteva fare altrimenti. Pioggia e vento a Phillip Island (Australia), sede del sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista aussie era prevista la Sprint Race, a conclusione del week end. La Direzione Gara, infatti, aveva deciso preventivamente di cambiare lo schedule originario, anticipando il GP di 27 giri al sabato e disputando la Sprint nel giorno successivo.

Tutto questo perché le previsioni meteorologiche non lasciavano presagire nulla di buono e quindi si è cercato di cautelarsi, per portare a compimento almeno la gara con il punteggio pieno. Alla fine della fiera, la Sprint Race infatti non è andata in scena per i “capricci” del meteo. Impossibile garantire la sicurezza ai piloti, viste anche le caratteristiche della pista, immersa in uno scenario aperto alle correnti: un circuito veloce e quindi pericoloso.

“Hanno preso la decisione migliore, pensando alla sicurezza dei piloti. La Direzione Gara ha saputo comprendere il sentimento generale e non si poteva fare altro che prendere atto della situazione. Era veramente pericoloso, considerando anche il fatto che il meteo va peggiorando“, le dichiarazioni del Team Principal della Ducati, Davide Tardozzi.

Appuntamento quindi in Thailandia, dove dal 27 al 29 ottobre si assisterà al 17° round dell’annata e vedremo come andrà a finire il confronto per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Foto: MotoGP.com Press