Motocross delle Nazioni 2023, Mattia Guadagnini rinuncia per infortunio. Annunciato il nuovo terzetto azzurro

Il Motocross delle Nazioni 2023 è sempre più vicino e l’Italia proverà a chiudere in bellezza una stagione già splendida, grazie al titolo iridato MX2 ottenuto da Andrea Adamo. Purtroppo però negli ultimi giorni è stato ufficializzato il forfait di Mattia Guadagnini (inizialmente convocato per l’evento di Ernée) a causa di un problema muscolare al polpaccio destro che lo aveva costretto a saltare anche l’ultimo round della MXGP in Gran Bretagna.

Il giovane veneto della GasGas verrà sostituito tra le fila del team azzurro da Andrea Bonacorsi, che gareggerà nella classe Open su una 450 cc. Il nativo di Bergamo classe 2003 rappresenterà la Nazionale italiana in sella alla Yamaha del team Hutten Metaal, dopo essersi laureato quest’anno Campione Europeo MX250 con ampio margine sulla concorrenza.

“Siamo davvero dispiaciuti per Mattia, un ragazzo che ha sempre dimostrato forte attaccamento alla Maglia Azzurra, come dimostrano i suoi risultati al Motocross delle Nazioni e non solo. Allo stesso tempo potremo fare affidamento sull’entusiasmo di Bonacorsi, che dovrà affrontare questa esperienza senza pressioni ma con la consapevolezza di essere all’altezza degli altri piloti in pista, come si è visto nell’ultimo round del Mondiale MX2 a Matterley Basin. Avremo una squadra all’altezza delle migliori, giovane e ricca di stimoli per far bene”, il commento del commissario tecnico nostrano Thomas Traversini.

Il roster tricolore in Francia sarà dunque composto da Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (Open). Obiettivo podio complicato ma non impossibile per l’Italia, che dovrà però superarsi e sperare in qualche passo falso delle squadre favorite tra cui la Francia padrona di casa, gli Stati Uniti campioni in carica, l’Australia, il Belgio ed i Paesi Bassi.

Foto: Valerio Origo