Moto2, Pedro Acosta si riprende la testa dopo le P2 in Indonesia, Arbolino nono

Pedro Acosta fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia della classe Moto2 a Mandalika. Straordinario lo spagnolo che si è ripreso alla grande dopo l’incidente di questa mattina che l’aveva messo fuori gioco per tutto il primo turno, polverizzando la sua moto. Più lontano invece Tony Arbolino che non ha convinto.

Una sessione intensa sin dalle prime battute, con qualche tempo interessante che arriva sin dai primi passaggi. Il primo a mettere le cose in chiaro è Pedro Acosta che fa segnare un ottimo 1:34.674, migliorando rispetto alla prima sessione. Buoni anche i crono di Fermin Aldeguer e Sam Lowes che si avvicinano alle code dello spagnolo.

Successivamente in tanti rimangono in pista per fare più di un giro e provare il ritmo gara, con Acosta che è fra i più veloci girando sugli 1:36 e 1:37. Non migliora il suo tempo Dennis Foggia che non partecipa alla sessione per problemi fisici e quindi dovrà abbassare qualcosa nella giornata di domani. Il primo a tenere un ritmo alto è Manuel Gonzalez che riesce ad arrivare a 95 millesimi dal tempo di Acosta e rimane su un ritmo alto nei giri successivi, rimanendo sempre sotto a 1’34″9. Vicinissimo a Acosta c’è anche Ai Ogura che si inserisce a un solo decimo.

Più lontano invece Tony Arbolino che sfila a sei decimi dal leader del Mondiale. Nel finale arrivano tanti miglioramenti al vertice: si mette in testa Aron Canet con 38 millesimi di margine su Acosta e 42 su Lowes. Lo spagnolo reagisce immediatamente e si riporta in testa con il tempo di 1:34.456. Nel finale Arbolino risale fino alla nona posizione a sei decimi da Acosta, mentre Foggia retrocede fino alla diciannovesima posizione.

