Seguici su

Artistica

Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2023: tutti i podi e le classifiche

Pubblicato

30 secondi fa

il

Simone Biles

MEDAGLIERE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Giappone 1 0 0 1
2. Cina 0 1 0 1
3. USA 0 0 1 1

PODI E CLASSIFICHE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

GARA A SQUADRE MASCHILE
1. Giappone
2. Cina
3. USA

GARA A SQUADRE FEMMINILE

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE MASCHILE

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE FEMMINILE

VOLTEGGIO FEMMINILE

PARALLELE ASIMMETRICHE

TRAVE

CORPO LIBERO FEMMINILE

CORPO LIBERO MASCHILE

CAVALLO CON MANIGLIE

ANELLI

VOLTEGGIO MASCHILE

PARALLELE PARI

SBARRA

Foto: Lapresse

Argomenti correlati:
Leggi tutte le notizie di oggi