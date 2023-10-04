Artistica
Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2023: tutti i podi e le classifiche
MEDAGLIERE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|Giappone
|1
|0
|0
|1
|2.
|Cina
|0
|1
|0
|1
|3.
|USA
|0
|0
|1
|1
PODI E CLASSIFICHE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023
GARA A SQUADRE MASCHILE
1. Giappone
2. Cina
3. USA
GARA A SQUADRE FEMMINILE
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE MASCHILE
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE FEMMINILE
VOLTEGGIO FEMMINILE
PARALLELE ASIMMETRICHE
TRAVE
CORPO LIBERO FEMMINILE
CORPO LIBERO MASCHILE
CAVALLO CON MANIGLIE
ANELLI
VOLTEGGIO MASCHILE
PARALLELE PARI
SBARRA
Foto: Lapresse