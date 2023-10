L’Italia risale nel ranking UCI! Scavalcata l’Olanda, enorme rimonta di Andrea Bagioli. Ganna miglior italiano

L’Italia ha guadagnato una posizione nel ranking UCI per Nazioni. Il Bel Paese ha recuperato una piazza grazie all’eccellente secondo posto ottenuto da Andrea Bagioli al Giro di Lombardia e ha addirittura operato il sorpasso sull’Olanda, che può vantare il Campione del Mondo (Mathieu van der Poel). L’Italia si è così issata in settima piazza, scavalcando i tulipani di 187 punti e mettendosi in scia alla Spagna, che è stata invece scalzata da Gran Bretagna (quarta) e Francia (quinta). La graduatoria è sempre dominata dal Belgio davanti a Danimarca e Slovenia, quando siamo nel pieno dell’ultima settimana di gare di questa intensa stagione.

Si tratta comunque di un risultato un po’ amaro per la nostra Nazionale, che non potrà contare sul contingente pieno per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Daniele Bennati avrà a disposizione soltanto tre posti e non il massimale di quattro riservato alle migliori cinque compagini della graduatoria di qualificazione olimpica. Sul fronte individuale, dove lo sloveno Tadej Pogacar continua a comandare davanti al danese Jonas Vingegaard e allo sloveno Primoz Roglic, il migliore italiano è Filippo Ganna, che è sceso di due posizioni rispetto a settimana scorsa ed è 14mo. Andrea Bagioli ne ha guadagnate ben 59 ed è 34mo, appena davanti a Giulio Ciccone e Damiano Caruso.

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 7.695,86

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.304,07

3. Primoz Roglic (Slovenia) 5.603,36

4. Remco Evenepoel (Belgio) 5.546,71

5. Wout van Aert (Belgio) 4.762

6. Mads Pedersen (Danimarca) 4.606,14

7. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.163

8. Adam Yates (Gran Bretagna) 4.007,86

9. Jasper Philipsen (Belgio) 3.913

10. Joao Almeida (Portogallo) 3.110,62

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Filippo Ganna 2.877

34. Andrea Bagioli 1.680

35. Giulio Ciccone 1.672

41. Damiano Caruso 1563,33

75. Matteo Trentin 1.087,86

84. Jonathan Milan 1.007,71

88. Lorenzo Rota 934

90. Diego Ulissi 921

91. Simone Velasco 904

115. Filippo Zana 764

117. Matteo Moschetti 748

121. Alberto Dainese 702,5

123. Luca Mozzato 697

126. Vincenzo Albanese 678

146. Matteo Sobrero 619,62

147. Davide Formolo 619

157. Alberto Betiolo 595,67

158. Mattia Cattaneo 591

162. Andrea Vendrame 577

163. Giacomo Nizzolo 575

180. Davide Ballerini 498

183. Antonio Tiberi 481,76

195. Cristian Scaroni 459

199. Lorenzo Fortunato 453

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.800,71

2. Danimarca 18.669,98

3. Slovenia 16.501,34

4. Gran Bretagna 14.171,94

5. Francia 13.731,36

6. Spagna 13.493,38

7. Italia 11.742,9

8. Paesi Bassi 11.565,63

9. Australia 10.325,2

10. USA 9.739,64

