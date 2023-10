Lecce-Parma, quando si gioca? A che ora Coppa Italia, programma, tv, streaming

Dalla giornata di domani il panorama calcistico italiano sarà caratterizzato dagli impegni valevoli per i sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. Mercoledì 1 novembre, a partire dalle ore 18.00, il Lecce di Marco Baroni ospiterà il Parma di Fabio Pecchia, formazione in testa alla classifica di Serie B: in palio ci sono gli ottavi di finale con la Fiorentina.

Il Lecce è fin qui stata una delle sorprese di questa stagione in Serie A: i salentini, tra i candidati alla retrocessione alla vigilia del campionato, hanno ribaltato i pronostici che li vedevano condannati alla Serie B, dimostrando di essere invece una formazione meritevole della permanenza nella massima serie, almeno per ciò che i pugliesi hanno fatto vedere nelle prime dieci giornate di questa stagione.

Il Parma, d’altro canto, sta rispettando le attese del precampionato: i ducali sono ampiamente al comando della graduatoria della serie cadetta, con un vantaggio di cinque lunghezze sulla terza posizione. Quello di mercoledì sarà un test importante per potersi confrontare con una squadra sulla carta più forte, un’eventuale antipasto di ciò che gli emiliani dovranno affrontare più di frequente il prossimo anno.

Il match tra Lecce e Parma, il cui via è programmato per le 18.00 di mercoledì 1 novembre allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO LECCE-PARMA COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 1 novembre

Ore 18.00 Lecce-Parma – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

