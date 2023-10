Italia-Malta, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca, data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Nazionale torna in campo per strappare il pass per gli Europei 2024 di scena in Germania. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato 14 ottobre per affrontare il match contro Malta, fanalino di coda del girone C con zero punti all’attivo.

All’andata gli azzurri, ancora guidati da Roberto Mancini, fecero parecchia fatica contro i maltesi a Ta’Qali, strappando uno striminzito 2-0 firmato da Mateo Retegui e Matteo Pessina lo scorso 26 marzo. Le cose però sono cambiate, con l’approdo in panchina di Spalletti che ha dato immediatamente i primi frutti nelle prime due uscite di settembre.

Un pareggio sfortunato contro la Macedonia del Nord all’Arena Filippo II di Skopje, un successo molto più convincente contro l’Ucraina: quattro punti in due partite che rilanciano le speranze di qualificazione alla manifestazione continentale, con l’Italia artefice del proprio destino con sette punti, gli stessi di Macedonia e Ucraina, ma con una partita disputata in meno.

Di seguito il calendario e il programma di Italia-Malta, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, che si giocherà il prossimo 14 ottobre. La partita sarà trasmessa da Rai Uno in diretta, con lo streaming annesso su Rai Play. OA Sport vi racconterà la sfida con la consueta diretta testuale.



IL CALENDARIO DI ITALIA-MALTA



14 ottobre 2023

Italia-Malta – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay

Foto: LaPresse