Italia-Malta, le ultime sulle probabili formazioni: chi gioca, diffidati, squalificati, infortunati, ballottaggi

L’Italia del ct Luciano Spalletti tra poco più di 24 ore tornerà a calcare un terreno di gioco. Questa volta, a partire dalle ore 20.45, calpesterà l’erba del San Nicola di Bari. Gli azzurri nella serata di domani sabato 14 ottobre accoglieranno infatti Malta in quella che sarà la sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Un match delicato e importante: portare a casa un +3 per Donnarumma e compagni potrebbe essere di fondamentale importanza in chiave qualificazione.

Adesso diamo invece un’occhiata alle probabili formazioni di Italia-Malta e partiamo dalle possibili scelte del ct Spalletti. Il mister toscano dovrebbe proporre un 4-3-3. In porta spazio a Donnarumma. In difesa si dovrebbero vedere Darmian, Mancini, Bastoni e Dimarco. A centrocampo la linea sarà composta con ogni probabilità da Barella, Locatelli e Frattesi. In avanti, il tridente dovrebbe invece essere composto da Berardi, Raspadori e Kean.

Passiamo adesso alla Selezione maltese. Il ct Marcolini dovrebbe mandare in campo un 3-5-2. In porta il protagonista sarà Bonello. Il terzetto difensivo sarà invece formato da Apap, Borg e Z. Muscat. La zona centrale del campo dovrebbe essere composta da J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat e Corbalan. Infine il tandem di attacco: Satariano e Jones in pole.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Malta, match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-MALTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. Ct. Marcolini.

CALENDARIO ITALIA-MALTA (14 OTTOBRE)

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 – Italia-Malta – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Italia-Malta:

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: Rai Play

Rai Play Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse