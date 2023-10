Italia-Malta, le ultime novità sulla formazione: ballottaggi, dubbi, certezze, titolari confermati

L’Italia tornerà in campo sabato nelle qualificazioni ai prossimi Europei di Germania 2024. Obbligatoria la vittoria contro Malta, fanalino di coda nel girone C, per incamerare tre punti che, grazie anche all’incrocio contemporaneo tra Ucraina e Macedonia del Nord, potrebbero essere davvero importanti.

Luciano Spalletti non sembra intenzionato a fare molto turnover in vista del match del San Nicola di Bari. Assai interessante nel suo 4-3-3 la situazione del tridente d’attacco; durante l’allenamento di mercoledì il tecnico di Certaldo ha provato Raspadori come riferimento centrale, con Mimmo Berardi sulla destra e Moise Kean a sinistra.

Poche, pochissime variazioni negli altri settori di campo: aperto il dualismo tra Tonali e Frattesi per completare il centrocampo assieme a Barella e Locatelli, che appaiono alquanto sicuri del posto. A destra potrebbe esserci un turno di riposo per Di Lorenzo, uscito acciaccato durante il match tra Napoli e Fiorentina, può esserci una occasione per Darmian. Donnarumma confermato tra i pali, al centro Bastoni e Mancini i favoriti, seppur Gatti spinge per un posto.

Foto: LaPresse