Inter-Salisburgo, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Sarà il Salisburgo l’avversaria dell’Inter nella terza giornata del gruppo D di Champions League.

Dopo aver pareggiato all’esordio europeo contro la Real Sociedad, questa sera, martedì 3 ottobre, i nerazzurri affronteranno il Benfica a Milano.

Il prossimo impegno è fissato, sempre al Meazza, per martedì 24 ottobre in un match che sarà trasmesso su Sky e, in streaming, anche su Infinity.

Gli austriaci hanno vinto 2-0 al debutto nel girone contro il Benfica, portandosi in testa al gruppo dopo la prima giornata.

Di seguito il calendario e il programma di Inter-Salisburgo, valida per la 3ª giornata del gruppo D, che si giocherà martedì 24 ottobre alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da Sky e in streaming anche su Infinity.

