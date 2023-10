Inter-Roma, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A è chiamata ad un weekend bello lungo per la decima giornata di campionato. Si comincerà venerdì sera con Genoa-Salernitana e si chiuderà direttamente lunedì sera con il match con Lazio e Fiorentina. Ma uno dei big match della giornata sarà quello tra Inter e Roma, previsto per le ore 18.00 di domenica 29 ottobre.

Nerazzurri che hanno appena riconquistato la vetta della classifica, grazie anche al contemporaneo ko del Milan contro la Juventus, e che potrebbero essere chiamati ad un minimo turnover dopo il successo combattuto contro il Red Bull Salisburgo. Anche i giallorossi saranno però chiamati a dover rifiatare dopo il match con lo Slavia Praga di Europa League, seppur con qualche rotazione in meno: difficile rivedere in campo sia Chris Smalling che Paulo Dybala.

Ma Inter-Roma sarà anche il match del ritorno a San Siro di Romelu Lukaku: il belga è stato protagonista dell’ultima sessione di mercato, con i suoi tentennamenti nel ritornare in nerazzurro per un possibile ammiccamento alla Juventus e il ritorno in Italia nella società capitolina. E i tifosi meneghini sono già pronti ad ‘accoglierlo’ con 50.000 fischietti.

Il match tra Inter e Roma, che inizierà alle ore 18.00 del prossimo 29 ottobre, verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti dell’intera Serie A. Per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, ci sarà la possibilità di poter vedere la partita su Sky Zona DAZN, canale 214 sul decoder.

INTER-ROMA, IL PROGRAMMA

29 ottobre

18.00 Inter-Roma – diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky per possessori abbonamento DAZN e Sky), streaming su DAZN

INTER-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky per possessori abbonamento DAZN e Sky)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse