Inter-Bologna, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Ultima fermata di Serie A prima della sosta per le Nazionali per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. La capolista Inter sarà impegnata contro il Bologna sabato pomeriggio alle ore 15.00 contro il Bologna di Thiago Motta, squadra che sta confermando la sua natura insidiosa per ogni avversaria dopo i pareggi strappati a Juventus e Napoli.

I nerazzurri vengono da un successo netto contro la Salernitana che li conferma in cima alla classifica e hanno acquisito ancor più fiducia dopo il successo in Champions League contro il Benfica. Potrebbe arrivare un turno di riposo sia per Thuram che per Dumfries, apparsi leggermente affaticati.

Felsinei che devono ancora fare i conti con delle rotazioni risicate in difesa, con Posch, Lucumì e Kristiansen ancora fuori causa. Calafiori dovrebbe dunque agire ancora come centrale adattato al fianco di Beukema. In avanti intoccabile ormai Orsolini dopo la tripletta all’Empoli, con lui Ndoye e Ferguson a costituire il trittico alle spalle di Zirkzee.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Bologna, match valido per la 8a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN, canale 214 di Sky per chi ha a disposizione gli abbonamenti sia a Sky che a DAZN, e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-BOLOGNA

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 – Inter-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati

Foto: LaPresse