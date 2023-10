Inghilterra-Fiji, Mondiali rugby 2023: programma, orario, dove vederla in tv e streaming

Inizia questo weekend la seconda fase della Rugby World Cup 2023 ed è il momento dei quarti di finale. Due i match in programma domenica, quando si inizia alle 17, a Marsiglia, con Inghilterra-Fiji.. Il quarto di finale meno atteso, con i pacifici che hanno eliminato l’Australia, mentre i britannici dopo un anno a dir poco difficile hanno saputo chiudere in vetta il loro girone.

Quattro vittorie su quattro per l’Inghilterra, inserita però in un girone non impossibile. Dopo il successo su un’Argentina troppo brutta per essere vera, infatti, sono arrivate le facile vittorie con Giappone e Cile, prima della vittoria in rimonta e di misura sulle Samoa. Ora, però, i ragazzi di Steve Borthwick devono confermarsi, partendo con i favori dei pronostici contro le Fiji.

Fiji che hanno conquistato a sorpresa l’accesso ai quarti di finale in un girone assurdo, dove con due ko hanno chiuso al secondo posto. Dopo il ko all’esordio con il Galles è arrivata la vittoria fondamentale contro l’Australia, cui sono seguiti il successo di misura con la Georgia e lo storico ko con il Portogallo, dove però è arrivato il punto di bonus che ha fatto la differenza. Partono da outsider, ma sicuramente non vogliono fermarsi.

La sfida tra Inghilterra e Fiji è dunque in programma domenica 15 ottobre alle ore 17.00 a Marsiglia. La diretta TV sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY 2023 INGHILTERRA-FIJI

Domenica 15 ottobre



Ore 17.00 Inghilterra-Fiji

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: LaPresse