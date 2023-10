Infortunati Juventus, chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? Danilo out 20 giorni

Salutata la finestra di ottobre per quanto riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024 ed i Mondiali 2026, come sempre le squadre impegnate nei rispettivi campionati sono costrette a fare la conta dei reduci dalle varie spedizioni, continentali e sudamericane.

Pensando ai confini di casa nostra, anche la Serie A dovrà fare fronte a numerosi giocatori che torneranno alla base con problemi assortiti. Tra queste, suo malgrado, non mancherà la Juventus. I bianconeri, come sempre, avevano larghissima parte della propria rosa sparsa in giro per il mondo (Chiesa, Gatti, Kean e Locatelli con l’Italia, Szczesny e Milik con la Polonia, Rabiot con la Francia, Danilo e Bremer con il Brasile, McKennie e Weah con gli Stati Uniti, Yildiz con la Turchia, Miretti con l’Italia Under 21, Iling-Junior con l’Inghilterra Under 21 e Huijsen con l’Olanda Under 19) e, tra le proprie fila, qualcuno malconcio non è mancato.

Senza contare Nicolò Fagioli che d’ora in avanti sarà indisponibile per il caso scommesse, la Vecchia Signora dovrà fare a meno del proprio capitano per diverso tempo. Milan-Juventus, in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sarà il primo match che Danilo salterà per colpa di una “lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

In poche parole circa 20 giorni di stop per l’ex giocatore di Real Madrid e Manchester City. Per quanto riguarda gli altri elementi impegnati nelle partite con la propria nazionale non c’è altro da segnalare per mister Max Allegri che, anzi, potrebbe tentare il recupero di Federico Chiesa (che ha abbandonato subito il ritiro di Coverciano) e Dusan Vlahovic ancora alle prese con la lombalgia.

Foto: LaPresse